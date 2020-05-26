Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день лета

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Во вторник молдавские синоптики обещают кратковременные дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +7 до +9.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки температура будет немного повышаться. В среду, 27 мая, средний дневной максимум составит +18, +21. В северных районах страны пройдут грозовые дожди, а в центре и на юге республики будут слабые осадки. В четверг, 28 мая, синоптики прогнозируют +19, +22. Такой же температурный режим сохранится и в пятницу, 29 мая. На выходные - от +20 до +24. На протяжении всей недели метеорологи обещают дожди. А в понедельник, 1 июня, среднее дневное значение составит +21, +24. В северных и центральных районах страны возможны грозы.

Праздники и народные приметы

Православная церковь почитает память святой мученицы Гликерии.

Люди верили, что если 26 мая много комаров, то можно ждать хороший грибной сезон. Считалось также, что человек, родившийся в этот день, будет острым на язык.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova