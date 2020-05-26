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Ботанический сад.

Погодные рекорды Молдовы 26 мая

© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1147)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200526/30359109/pogodnye-rekordy-moldovy-26-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Самое теплое 26 мая на территории Молдовы зафиксировали тринадцать лет назад.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

Об этом сообщила Государственная гидрометеорологическая служба республики. По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух на территории нашей страны прогрелся до отметки +31,8 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 26 мая на территории Молдовы выдалось в 1969 году. Тогда термометры показали всего +4,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1147)

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Теги:
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