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Цветущее дерево.

Погодные рекорды Молдовы 27 мая

© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1149)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200527/30371265/pogodnye-rekordy-moldovy-27-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Самое теплое 27 мая на территории Молдовы зафиксировали более полувека назад.

Фонтан в парке Валя Морилор
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом сообщила Государственная гидрометеорологическая служба республики. 

По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух d нашей странt прогрелся до отметки +35,9 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 27 мая выдалось в Молдове в 1977 году. Тогда термометры показали всего +5,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1149)

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