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Самый точный прогноз погоды: понадобится ли защита от дождя

© CC0 / Pixabay / rihaij
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200527/30374239/pogoda-mai-27.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. В среду молдавские синоптики обещают кратковременные дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +18 градусов до +21 градуса по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +9 до +11. 

Цветущее дерево.
© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
Погодные рекорды Молдовы 27 мая

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В четверг, 28 мая, синоптики прогнозируют +19, +22. Такой же температурный режим сохранится и в пятницу, 29 мая.

На выходные - от +20 до +24. На протяжении всей недели метеорологи обещают дожди.

А в понедельник, 1 июня, среднее дневное значение составит +21, +24. В северных и центральных районах страны возможны грозы.

Праздники и народные приметы

В среду, 27 мая, отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.

Также 27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов: "На Сидора отойдут все сиверы (холода)".

Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета: "На Сидора сиверко (северный ветер), все лето таково". В день Исидора прилетают стрижи и ласточки, приносят тепло.

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