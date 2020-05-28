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Пасмурное небо

Самый точный прогноз погоды: после дождей придет потепление

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1150)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200528/30391129/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-posle-dozhdey-pridet-poteplenie.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. В четверг молдавские синоптики обещают кратковременные дожди, а в центральных районах возможны грозы. 

Рассвет в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Абсолютный рекорд в Молдове: синоптики рассказали об аномалии
Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +16 до +21 градуса по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +7 до +12.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки температура будет немного повышаться. В пятницу и субботу средний дневной максимум составит +18, +23. В северных и центральных районах страны пройдут дожди. В воскресенье еще несколько потеплеет - в дневные часы ожидается от +20 до +25 градусов по Цельсию. Такой же температурный режим сохранится и в первые дни июня.

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В церкви в этот день молились святому Пахому. Известен он как египетский монах, который изначально был язычником вплоть до принятия христианства. Поступив на службу к императору Константину, Пахом отправился в поход и встретил христиан. Именно от них он и узнал о религии, которой решил посвятить свою жизнь.

Раньше верили, если 28 мая мотыльки летают низко – примета того, что будет хороший урожай яровой пшеницы.

Также считается, если человек родился 28 мая, то он будет очень добрым, и люди станут к нему тянуться – у него будет очень много друзей.

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Тема:
Погода в Молдове (1150)

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