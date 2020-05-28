Самый точный прогноз погоды: после дождей придет потепление

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. В четверг молдавские синоптики обещают кратковременные дожди, а в центральных районах возможны грозы.
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.
В последующие сутки температура будет немного повышаться. В пятницу и субботу средний дневной максимум составит +18, +23. В северных и центральных районах страны пройдут дожди. В воскресенье еще несколько потеплеет - в дневные часы ожидается от +20 до +25 градусов по Цельсию. Такой же температурный режим сохранится и в первые дни июня.
Праздники и народные приметы
Раньше верили, если 28 мая мотыльки летают низко – примета того, что будет хороший урожай яровой пшеницы.
Также считается, если человек родился 28 мая, то он будет очень добрым, и люди станут к нему тянуться – у него будет очень много друзей.
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