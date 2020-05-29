Самый точный прогноз погоды: в стране - дожди и грозы

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. В пятницу молдавские синоптики обещают кратковременные дожди, а в южных районах возможны грозы.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +7 до +12.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки температура существенно не изменится. В субботу средний дневной максимум будет таким же, как и днем ранее. В южных и центральных районах страны пройдут дожди. В воскресенье станет чуть теплее - в дневные часы ожидается от +17 до +22 градусов по Цельсию. Такой же температурный режим сохранится и в первые дни июня. Возможны кратковременные грозовые дождь.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 29 мая отмечали день святого Федора. Преподобный Федор Освященный происходил из Египта и родился в богатой семье. Родители Федора были верующими людьми, а потому, неудивительно, что у него самого вскоре пробудилось желание вести иноческую жизнь. В 14 лет Федор тайно покинул отчий дом и поселился в монастыре. Затем он услышал о преподобном Пахомии Великом и захотел с ним встретиться. Пахомий принял Федора, и тот стал жить в его обители, преуспев в иноческих подвигах. После смерти Пахомия именно святой Федор стал управлять Тавеннисским монастырем и впоследствии стал главой Фиваидских обителей. Прославился как чудотворец и праведник.

В старину верили, если 29 мая собака лежит на земле, высунув язык – в ближайшие дни жди теплой погоды. Лягушки квакают во время дождя – примета к тому, что погода вскоре улучшится.

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