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Весна в дендрарии.

Погодные рекорды Молдовы 29 мая

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200529/30404104/pogodnye-rekordy-moldovy-29-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Самое теплое 29 мая на территории Молдовы зафиксировали во второй половине прошлого века.

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
© REUTERS / Lucas Jackson
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Об этом сообщила Государственная гидрометеорологическая служба республики. 

По информации синоптиков, в 1951 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +31,8 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 29 мая выдалось в Молдове в 1934 году. Тогда термометры показали всего +2,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 34,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
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