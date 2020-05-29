Погодные рекорды Молдовы 29 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Самое теплое 29 мая на территории Молдовы зафиксировали во второй половине прошлого века.

Об этом сообщила Государственная гидрометеорологическая служба республики.

По информации синоптиков, в 1951 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +31,8 градуса по Цельсию.

А наиболее холодное 29 мая выдалось в Молдове в 1934 году. Тогда термометры показали всего +2,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 34,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova