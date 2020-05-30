Самый точный прогноз погоды: чего ждать в начале июня

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КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. В субботу молдавские синоптики обещают кратковременные дожди в северных и центральных районах страны.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +7 до +12.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

В последующие сутки температура существенно не изменится. В воскресенье и понедельник в дневные часы ожидается от +17 до +22 градусов по Цельсию. А 2 и 3 июня снова будет всего +15, +20. Затем начнет понемногу теплеть - 4 июня синоптики прогнозируют до +18, +23 градусов, а 5 июня - от +20 до +25 градусов.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 30 мая также почитали святого Ондрона, который, согласно народным верованиям, является сторожем небесных ворот, и именно ему старались молиться о дожде. Просили Ондрона открыть врата и выпустить осадки, чтобы живительная влага пролилась на поля и избавила людей от засухи.

Раньше считалось, что северный ветер 30 мая предвещает холодное лето.

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