Самый точный прогноз погоды: чего ждать в начале июня

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. В субботу молдавские синоптики обещают кратковременные дожди в северных и центральных районах страны.
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.
В последующие сутки температура существенно не изменится. В воскресенье и понедельник в дневные часы ожидается от +17 до +22 градусов по Цельсию. А 2 и 3 июня снова будет всего +15, +20. Затем начнет понемногу теплеть - 4 июня синоптики прогнозируют до +18, +23 градусов, а 5 июня - от +20 до +25 градусов.
Праздники и народные приметы
Раньше считалось, что северный ветер 30 мая предвещает холодное лето.
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