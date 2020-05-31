Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день весны

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В воскресенье молдавские синоптики обещают кратковременные дожди в северных и центральных районах страны.
Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +8 до +13.
Ветер слабый, юго-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.
Праздники и народные приметы
В этот день почитаются Семь святых дев — семь мучениц, пострадавших за веру в начале четвертого века — во времена гонений императора Диоклетиана на христиан.
Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Поэтому в этот день вспоминается и Феодот.
Люди раньше считали, что если 31 мая солнце опускается в дымку, то будет дождь, а если облачно — будет ненастная погода. Если к вечеру кучевые облака не прошли, то это предвещало, что погода испортится.
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