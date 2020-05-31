Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день весны

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КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В воскресенье молдавские синоптики обещают кратковременные дожди в северных и центральных районах страны.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +8 до +13.

Ветер слабый, юго-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

Праздники и народные приметы

В последующие сутки температура существенно не изменится. В понедельник в дневные часы ожидается от +17 до +22 градусов по Цельсию. А 2 и 3 июня снова будет всего +15, +20. Затем начнет понемногу теплеть: 4 июня синоптики прогнозируют до +18, +23 градусов, а 5 июня будет от +20 до +25 градусов.

В этот день почитаются Семь святых дев — семь мучениц, пострадавших за веру в начале четвертого века — во времена гонений императора Диоклетиана на христиан.

Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Поэтому в этот день вспоминается и Феодот.

Люди раньше считали, что если 31 мая солнце опускается в дымку, то будет дождь, а если облачно — будет ненастная погода. Если к вечеру кучевые облака не прошли, то это предвещало, что погода испортится.

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