Самый точный прогноз погоды: какой будет первая неделя июня

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. В понедельник молдавские синоптики обещают дожди.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, в среднем столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит до 18 километров в час.

В последующие сутки температура воздуха начнет постепенно расти. Во вторник и среду ожидается от +8 до +18 градусов по Цельсию. В четверг воздух прогреется до +21, а в пятницу - до +23. А вот в выходные, наконец, наступит лето. Синоптики прогнозируют к концу недели до +26, +28 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 1 июня отмечают день памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке.

Почитается 1 июня и память великого князя Дмитрия Донского – защитника русской земли.

В старину верили - если первые дни июня дождливые, то лето будет засушливым, без большого количества осадков.

Если человек родился 1 июня, то он будет любить дом и семью, станет отличаться консервативностью.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova