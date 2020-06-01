Самый точный прогноз погоды: какой будет первая неделя июня

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. В понедельник молдавские синоптики обещают дожди.
Ветер — северо-западный. Его скорость составит до 18 километров в час.
В последующие сутки температура воздуха начнет постепенно расти. Во вторник и среду ожидается от +8 до +18 градусов по Цельсию. В четверг воздух прогреется до +21, а в пятницу - до +23. А вот в выходные, наконец, наступит лето. Синоптики прогнозируют к концу недели до +26, +28 градусов по Цельсию.
Праздники и народные приметы
Почитается 1 июня и память великого князя Дмитрия Донского – защитника русской земли.
В старину верили - если первые дни июня дождливые, то лето будет засушливым, без большого количества осадков.
Если человек родился 1 июня, то он будет любить дом и семью, станет отличаться консервативностью.
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