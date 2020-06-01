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Аллея в парке Ла Извор

Самый точный прогноз погоды: какой будет первая неделя июня

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1156)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200601/30431767/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakoy-budet-pervaya-nedelya-iyunya.html

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КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. В понедельник молдавские синоптики обещают дожди. 

Лес
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Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, в среднем столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит до 18 километров в час.

В последующие сутки температура воздуха начнет постепенно расти. Во вторник и среду ожидается от +8 до +18 градусов по Цельсию. В четверг воздух прогреется до +21, а в пятницу - до +23. А вот в выходные, наконец, наступит лето. Синоптики прогнозируют к концу недели до +26, +28 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

Православный календарь 2020
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Православный календарь на 2020 год
В православной церкви 1 июня отмечают день памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке.

Почитается 1 июня и память великого князя Дмитрия Донского – защитника русской земли.

В старину верили - если первые дни июня дождливые, то лето будет засушливым, без большого количества осадков.

Если человек родился 1 июня, то он будет любить дом и семью, станет отличаться консервативностью.

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Тема:
Погода в Молдове (1156)

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