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Самый точный прогноз погоды: в Молдове скоро потеплеет

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1157)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200602/30445890/samiy-tochniy-prognoz-pogody-teplo.html

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КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Во вторник в Молдове ненадолго прекратятся дожди, кроме центральных районов, где возможны осадки. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +5 до +10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +15, +20 градусов.

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Ветер — северо-западный, слабый, со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В среду и в четверг в Молдове снова пройдут дожди. Исключение – южные районы, где до конца рабочей недели сохранится сухая погода. Начиная с пятницы, потеплеет, дневные температуры поднимутся до +25... +30 градусов.

Праздники и приметы

В православной церкви 2 июня почитается память мучеников Астерия, Александра и Фалатея. Они жили в третьем веке и погибли за веру во Христа. Их подвергли жестоким пыткам, а затем убили. Самому младшему, Фалатею, в это время было 18 лет.

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Люди раньше считали, если 2 июня дождь идет, то все лето будет солнечным. Также они верили, что осадки в этот день предвещают снегопады в декабре.

А еще наши предки полагали, что сон с 1 на 2 июня вещий. Рассказывать о том, что приснилось никому нельзя.

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Тема:
Погода в Молдове (1157)
Теги:
погода


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