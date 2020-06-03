Самый точный прогноз погоды на среду: почувствуй июнь

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КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. В среду в Молдове ненадолго прекратятся дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +5 до +10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20 градусов.

Ветер — северо-западный, слабый, со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

До конца рабочей недели сохранится сухая погода. Начиная с пятницы, потеплеет, дневные температуры поднимутся до +25... +30 градусов.

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