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Самый точный прогноз погоды на среду: почувствуй июнь

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200603/30460143/pogoda-moldova-3-iunea.html

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КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. В среду в Молдове ненадолго прекратятся дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +5 до +10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20 градусов.

Весна
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 3 июня

Ветер — северо-западный, слабый, со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

До конца рабочей недели сохранится сухая погода. Начиная с пятницы, потеплеет, дневные температуры поднимутся до +25... +30 градусов.

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Если 3 июня дождливая погода, то осень будет затяжной и "мокрой".

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