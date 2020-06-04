Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит лето

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КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. В четверг в Молдове ожидаются кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +6 до +11 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +22, +27 градусов.

Ветер — юго-западный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В последующие сутки ожидается повышение температуры. Пятница станет самым теплым днем уходящей семидневки. Столбики термометров в дневные часы покажут от +27 до +32 градусов по Цельсию. В выходные в северных районах возможны кратковременные грозовые дожди. В среднем температура воздуха поднимется в республике до +25, +30.

Начало следующей недели окажется более жарким. С понедельника по среду синоптики прогнозируют +27, +32 градуса по Цельсию.

Праздники и приметы

В церкви 4 июня почитается память мученика Василиска, который в 308 году пострадал за веру во Христа.

Если человек родился в день 4 июня, то его покровителем, по приметам, является граб. Считалось, что родившийся в этот день человек является дисциплинированным, дружелюбным, добросовестным, старается проявлять инициативу только в тех случаях, когда это, действительно, оправдывает ожидания.

Раньше верили, если утром 4 июня сильная роса, то надо ждать богатого урожая.

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