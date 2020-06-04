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Погодные рекорды Молдовы 4 июня

© Sputnik / Cezar Salagor
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1159)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200604/30472304/pogoda-rekord-moldova-4-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Самое теплое 4 июня на территории Молдовы зафиксировали всего несколько лет назад.

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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +31,4 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодным 4 июня выдалось в Молдове в 1933 году. Тогда термометры показали всего +4,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1159)

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