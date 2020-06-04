Погодные рекорды Молдовы 4 июня

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Самое теплое 4 июня на территории Молдовы зафиксировали всего несколько лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +31,4 градуса по Цельсию.
А наиболее холодным 4 июня выдалось в Молдове в 1933 году. Тогда термометры показали всего +4,8 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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