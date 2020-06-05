Самый точный прогноз погоды: в страну приходит жара

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КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В пятницу на большей части Молдовы ожидается переменная облачность, а на севере страны - кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +11 до +13 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +28, +30 градусов.

Ветер — юго-западный. Его скорость достигнет 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

Лето вступило в свои законные права. На протяжении последующих шести дней средний дневной максимум составит +28, +31. В северных районах республики в этот период синоптики обещают кратковременные грозовые дожди.

Праздники и народные приметы

В церкви 5 июня почитается память Святителя Михаила, епископа Синадского (Фригийского).

Люди верили, если в этот день много оводов, то будет богатый урожай огурцов. Если утром духота, то это к ненастью.

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