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Погодные рекорды Молдовы 5 июня

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1161)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200605/30481834/pogodnye-rekordy-moldovy-5-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Самое теплое 5 июня на территории Молдовы зафиксировали ровно двадцать лет назад.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 2000 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,6 градуса. 

А наиболее холодным 4 июня выдалось в 1962 году. Тогда термометры показали +8,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 23,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1161)

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Теги:
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