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Погодные рекорды Молдовы 6 июня

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1163)
28 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200606/30492371/pogodnye-rekordy-moldovy-6-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Самое теплое 6 июня на территории Молдовы зафиксировали ровно двадцать лет назад.

Ледник.
© REUTERS / Yara Nardi
Глобальное потепление: прогноз крайне неблагоприятный

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 2000 году в этот день воздух прогрелся до отметки +32,8 градуса. 

А наиболее холодным 6 июня выдалось в 1962 году. Тогда термометры показали +6,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1163)

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Теги:
рекорды, погода, Молдова


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