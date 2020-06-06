Самый точный прогноз погоды: лето вступило в свои законные права

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Лето вступило в свои законные права. На протяжении последующих шести дней средний дневной максимум составит +28, +31. Правда, с северных районах республики в этот период синоптики обещают кратковременные дожди.

В субботу на большей части Молдовы ожидается переменная облачность. По данным Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до 32 градусов по Цельсию. Ночью метеорологи прогнозируют от 15 до 18 градусов

Ветер — юго-западный. Его скорость достигнет 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память преподобного Симеона столпника на Дивной горе, чудотворца. Погоду 6 июня в прежние времена предсказывали пчелы: если они роем гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день. В это время в садах цветут поздние сорта яблонь, вишни.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova