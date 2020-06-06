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Самый точный прогноз погоды: лето вступило в свои законные права

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200606/30494716/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-leto-vstupilo-v-svoi-zakonnye-prava.html

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Лето вступило в свои законные права. На протяжении последующих шести дней средний дневной максимум составит +28, +31. Правда, с северных районах республики в этот период синоптики обещают кратковременные дожди. 

Цветы
© Sputnik / Osmatesco
Погодные рекорды Молдовы 6 июня

В субботу на большей части Молдовы ожидается переменная облачность. По данным Государственной гидрометеорологической службы,  днем воздух прогреется до 32 градусов по Цельсию. Ночью метеорологи прогнозируют от 15 до 18 градусов

Ветер — юго-западный. Его скорость достигнет 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память преподобного Симеона столпника на Дивной горе, чудотворца. Погоду 6 июня в прежние времена предсказывали пчелы: если они роем гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день. В это время в садах цветут поздние сорта яблонь, вишни.

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