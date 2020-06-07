Самый точный прогноз погоды: в страну пришла жара

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. В воскресенье в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +27, +32 градусов.
Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.
Лето вступило в свои законные права. На протяжении последующих дней температурные показатели практически не изменятся. В воскресенье столбики термометров покажут от +27 до +30 градусов. Во вторник и среду будет от +28 до +33 градусов по Цельсию, а в последующие три дня воздух в дневные часы прогреется от +30 до +33.
В северных районах страны с 8 по 13 июня ожидаются кратковременные грозовые дожди. Осадки также возможны в центре страны 13 июня.
Праздники и народные приметы
Раньше верили, если утром обильная роса, то будет солнечный и теплый день. Если росы нет, то после обеда, скорее всего, пойдет дождь.
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