Самый точный прогноз погоды: в страну пришла жара

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КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. В воскресенье в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +27, +32 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

Лето вступило в свои законные права. На протяжении последующих дней температурные показатели практически не изменятся. В воскресенье столбики термометров покажут от +27 до +30 градусов. Во вторник и среду будет от +28 до +33 градусов по Цельсию, а в последующие три дня воздух в дневные часы прогреется от +30 до +33.

В северных районах страны с 8 по 13 июня ожидаются кратковременные грозовые дожди. Осадки также возможны в центре страны 13 июня.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 7 июня отмечается день памяти Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Именно Иоанн был самым близким человеком для Иисуса Христа из числа его учеников. Он смог предсказать не только приход Спасителя за землю, но и его смерть во имя веры. Позднее Иоанн сам крестил Иисуса в водах Иордана. При жизни обличал грешников и проповедовал христианскую веру.

Раньше верили, если утром обильная роса, то будет солнечный и теплый день. Если росы нет, то после обеда, скорее всего, пойдет дождь.

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