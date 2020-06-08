Самый точный прогноз погоды: входит ли в свои права запозднившееся лето-2020

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. В понедельник в Молдове ожидается переменная облачность в центре и на Юге страны, а на севере возможны грозы. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +27, +30 градусов.
Ветер — восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.
На протяжении последующих дней температурные показатели практически не изменятся. Во вторник, среду и в четверг столбики термометров покажут от +28 до +33 градусов по Цельсию, и лишь в последующие три дня воздух в дневные часы прогреется от +30 до +33.
В северных районах страны с 8 по 13 июня ожидаются кратковременные грозовые дожди. Осадки также возможны в центре страны 13 июня.
Праздники и народные приметы
Также в этот день православные чтут память апостола Карпа. Раньше приговаривали: "На Карпа хорошо коропы (карпы) ловятся", поэтому этот день считался особенно удачным для рыбалки. У нас, однако, запрет на ужение любой рыбы, введенный на 75 дней, заканчивается лишь через неделю, 14 июня.
Как и на Симона Столпника, в этот день советовали идти к цветущему шиповнику, дышать лечебным воздухом — всю хворобу излечит.
В народе считалось, что если в этот день много комаров — последние дни месяца будут тёплыми, но дождливыми.
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