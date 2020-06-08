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Кишинев, июнь, жара.

Самый точный прогноз погоды: входит ли в свои права запозднившееся лето-2020

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1165)
70520
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200608/30506705/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-leto-okonchatelno-prishlo.html

Каждый день читайте на Sputnik точный метеопрогноз, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. В понедельник в Молдове ожидается переменная облачность в центре и на Юге страны, а на севере возможны грозы. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +27, +30 градусов.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений

Ветер — восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

На протяжении последующих дней температурные показатели практически не изменятся. Во вторник, среду и в четверг столбики термометров покажут от +28 до +33 градусов по Цельсию, и лишь в последующие три дня воздух в дневные часы прогреется от +30 до +33.

В северных районах страны с 8 по 13 июня ожидаются кратковременные грозовые дожди. Осадки также возможны в центре страны 13 июня.

Праздники и народные приметы

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год
В этом году 8 июня православная церковь отмечает Духов день (выпадает всегда на 51 день после Пасхи), который можно считать прямым продолжением большого праздника Святой Троицы.

Также в этот день православные чтут память апостола Карпа. Раньше приговаривали: "На Карпа хорошо коропы (карпы) ловятся", поэтому этот день считался особенно удачным для рыбалки. У нас, однако, запрет на ужение любой рыбы, введенный на 75 дней, заканчивается лишь через неделю, 14 июня. 

Как и на Симона Столпника, в этот день советовали  идти к цветущему шиповнику, дышать лечебным воздухом — всю хворобу излечит.

Цветущий шиповник.
© Sputnik / Нина Зотина
Цветущий шиповник.

В народе считалось, что если в этот день много комаров — последние дни месяца будут тёплыми, но дождливыми.

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Тема:
Погода в Молдове (1165)

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