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Фонтан в сквере театра оперы и балета

Самый точный прогноз погоды: нас ждет жара и грозы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1166)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200609/30513775/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nas-zhdet-zhara-i-grozy.html

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Во вторник в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +27, +32 градусов.

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Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

На протяжении последующих дней температурные показатели практически не изменятся. В среду и в четверг будет от +28 до +33 градусов по Цельсию. Затем в течение двух суток средняя температура опустится всего на один градус. А после ожидается +25, +30.

В северных районах страны уже с 10 июня пройдут кратковременные грозовые дожди, которые ожидаются в течение последующих шести дней. А уже с 12 июня (до 15 июня) осадки периодически будут идти по всей стране.

Праздники и народные приметы

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В православной церкви 9 июня почитается память священомученика Ферапонта, епископа Садийского, который жил в III веке и известен как ученик преподобного Сергея Радонежского. Именно Ферапонт стал основателем Белозерского монастыря.

Что касается мученицы Феодоры (Федоры), то она пострадала за веру во Христа в 304 году вместе с Дидимом воином, который ее защищал.

Раньше cчитали, если на восходе солнца очень душно, то в ближайшее время будет дождь. А если облачная погода днем, и к вечеру тучи пропадают, то можно ждать ясного следующего дня.

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Тема:
Погода в Молдове (1166)

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