Самый точный прогноз погоды: ожидать ли скоро похолодания

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. В среду в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +28, +33 градусов.
Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.
Также метеорологи ожидают в течение почти всей ближайшей семидневки кратковременные грозовые дожди. С 11 июня они будут регистрироваться в северных районах страны, а уже с 12 июня осадки периодически будут идти по всей республике.
Праздники и народные приметы
В православной церкви 10 июня почитают память Святого Никиты Халкидонского, который известен как исповедник. Он отличался милосердием и всегда старался помогать малоимущим людям. Помимо этого, православная церковь 10 июня почитает память мученика Евтихия, жившего в I веке.
Если 10 июня день тихий и безветренный, то это примета того, что будет богатый урожай.
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