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Самый точный прогноз погоды: ожидать ли скоро похолодания

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1168)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200610/30520779/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-ozhidat-li-skoro-pokholodaniya.html

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КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. В среду в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +28, +33 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

Жара
© Sputnik / Владимир Астапкович
Лето скоро изменится, ученые составили точный прогноз и выяснили, как
На протяжении последующих дней температурные показатели практически не изменятся. В четверг и в пятницу будет до +30, +33 градусов по Цельсию. В субботу средняя температура опустится всего на один градус. Затем в течение двух дней, 14 и 15 июня, в дневные часы воздух прогреется в среднем до +25, +30. А вот 16 июня столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов по Цельсию.

Также метеорологи ожидают в течение почти всей ближайшей семидневки кратковременные грозовые дожди. С 11 июня они будут регистрироваться в северных районах страны, а уже с 12 июня осадки периодически будут идти по всей республике.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 10 июня почитают память Святого Никиты Халкидонского, который известен как исповедник. Он отличался милосердием и всегда старался помогать малоимущим людям. Помимо этого, православная церковь 10 июня почитает память мученика Евтихия, жившего в I веке.

Если 10 июня день тихий и безветренный, то это примета того, что будет богатый урожай.

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Тема:
Погода в Молдове (1168)

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