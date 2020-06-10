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Погодные рекорды Молдова 10 июня

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1167)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200610/30524187/pogoda-rekordy-moldova-10-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Самое теплое 10 июня на территории Молдовы зафиксировали свыше семи десятилетий назад.

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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1946 году в этот день воздух прогрелся до отметки +33,7 градуса. 

А наиболее холодным 10 июня выдалось в 1899 году. Тогда термометры показали всего +9,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года

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Тема:
Погода в Молдове (1167)

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