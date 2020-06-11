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Цветущий шиповник.

Погодные рекорды Молдовы 11 июня

© Sputnik / Нина Зотина
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1169)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200611/30534298/pogodnye-rekordy-moldovy-11-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Самым теплым 11 июня на территории Молдовы было более семидесяти лет назад.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1946 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,6 градуса. 

А наиболее холодное 11 июня выдалось в 1899 году. Тогда термометры показали всего +9,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года

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Тема:
Погода в Молдове (1169)

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Теги:
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