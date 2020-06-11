Самый точный прогнозы погоды: как долго продержится жара

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. В четверг на большей части Молдовы ожидаются кратковременные дожди с грозами в ночные или дневные часы, а на юге страны без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +15 до +19 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +29, +32 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

До конца недели синоптики обещают кратковременные дожди с грозами на всей территории страны. В пятницу, 12 июня, средний дневной максимум составит +29, +32. В субботу, 13 июня, ожидается +28, +31, а в воскресенье, 14 июня, - от +26 до +29.

До 12 июня в стране действует "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой.

"В указанный период на большей части республики ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 градусов по Цельсию и выше", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Праздники и народные приметы

Люди верили, что в этот день детям не рекомендуется бегать и прыгать на улице, так как это может привести к болезни ребенка.

Также считалось, что в этот день лучше не начинать дальнюю поездку, а отложить ее на другой день.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova