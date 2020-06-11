Самый точный прогнозы погоды: как долго продержится жара

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. В четверг на большей части Молдовы ожидаются кратковременные дожди с грозами в ночные или дневные часы, а на юге страны без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +15 до +19 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +29, +32 градусов.
Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.
До конца недели синоптики обещают кратковременные дожди с грозами на всей территории страны. В пятницу, 12 июня, средний дневной максимум составит +29, +32. В субботу, 13 июня, ожидается +28, +31, а в воскресенье, 14 июня, - от +26 до +29.
До 12 июня в стране действует "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой.
"В указанный период на большей части республики ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 градусов по Цельсию и выше", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Праздники и народные приметы
Люди верили, что в этот день детям не рекомендуется бегать и прыгать на улице, так как это может привести к болезни ребенка.
Также считалось, что в этот день лучше не начинать дальнюю поездку, а отложить ее на другой день.
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