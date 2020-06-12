Погодные рекорды Молдовы 12 июня

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Самым теплым 12 июня на территории Молдовы было более семидесяти лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1946 году в этот день воздух прогрелся до отметки +33,3 градуса.
А наиболее холодное 12 июня выдалось в 1899 году. Тогда термометры показали всего +5,9 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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