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Погодные рекорды Молдовы 12 июня

© Sputnik / Cezar Salagor
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1172)
27 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200612/30546256/pogodnye-rekordy-moldovy-12-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Самым теплым 12 июня на территории Молдовы было более семидесяти лет назад.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1946 году в этот день воздух прогрелся до отметки +33,3 градуса. 

А наиболее холодное 12 июня выдалось в 1899 году. Тогда термометры показали всего +5,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1172)

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Теги:
рекорды, погода, Молдова


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