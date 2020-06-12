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Самый точный прогноз погоды: жаре уже не рады

© CC0 / Pixabay
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200612/30548757/pogoda-jara-iuni-12-2020.html

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. В пятницу в отдельных регионах Молдовы возможны небольшие осадки. Согласно прогнозу Госгидрометеослужбы, днем температура составит в среднем от +29 до +32 градусов по Цельсию.

Цветы.
© Sputnik / Cezar Salagor
Погодные рекорды Молдовы 12 июня

В субботу, 13 июня, ожидается +28, +31, а в воскресенье, 14 июня, - от +26 до +29.

До 12 июня в стране действует "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Праздники и народные приметы на 12 июня

Считается, что в этот день змеи выползают из своих нор и отмечают свое торжество, в это время они становятся в круг и смотрят друг на друга сцепившись хвостами. Пресмыкающихся бывает очень много, поэтому двенадцатого июня поверья не рекомендуют отправляться в лес, в противном случае змея ужалит так, что ни один лекарь не сможет вас спасти.

  • Шмели стали еще более беспокойными — ожидай ливня.
  • Сова начала кричать — будет холодно.
  • Пауки начали усиленно работать в этот день — погода будет переменчивой.
  • Во время дождя утки не идут в укрытие, а стоят, вытянув шеи и поднимая голову вверх — будет устойчивая непогода.
  • Ночная фиалка в солнечную погоду закрыла свои цветки и согнула стебельки — ожидай дождя.

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