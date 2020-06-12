Самый точный прогноз погоды: жаре уже не рады

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. В пятницу в отдельных регионах Молдовы возможны небольшие осадки. Согласно прогнозу Госгидрометеослужбы, днем температура составит в среднем от +29 до +32 градусов по Цельсию.
В субботу, 13 июня, ожидается +28, +31, а в воскресенье, 14 июня, - от +26 до +29.
До 12 июня в стране действует "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Праздники и народные приметы на 12 июня
Считается, что в этот день змеи выползают из своих нор и отмечают свое торжество, в это время они становятся в круг и смотрят друг на друга сцепившись хвостами. Пресмыкающихся бывает очень много, поэтому двенадцатого июня поверья не рекомендуют отправляться в лес, в противном случае змея ужалит так, что ни один лекарь не сможет вас спасти.
- Шмели стали еще более беспокойными — ожидай ливня.
- Сова начала кричать — будет холодно.
- Пауки начали усиленно работать в этот день — погода будет переменчивой.
- Во время дождя утки не идут в укрытие, а стоят, вытянув шеи и поднимая голову вверх — будет устойчивая непогода.
- Ночная фиалка в солнечную погоду закрыла свои цветки и согнула стебельки — ожидай дождя.
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