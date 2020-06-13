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Цветущий шиповник.

Погодные рекорды Молдовы 13 июня

© Sputnik / Нина Зотина
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1173)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200613/30558668/Pogodnye-rekordy-Moldovy-13-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Самым теплым 13 июня на территории Молдовы было ровно десять лет назад.

Ледник.
© REUTERS / Yara Nardi
Глобальное потепление: прогноз крайне неблагоприятный

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 2010 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,1 градуса. 

А наиболее холодное 13 июня выдалось в 1984 году. Тогда термометры показали всего +8 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1173)

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