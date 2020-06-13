Погодные рекорды Молдовы 13 июня

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Самым теплым 13 июня на территории Молдовы было ровно десять лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 2010 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,1 градуса.
А наиболее холодное 13 июня выдалось в 1984 году. Тогда термометры показали всего +8 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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