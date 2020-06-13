Дожди и грозы: какая погода ждет Молдову в уикенд

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +31°C, а во второй половине дня возможны дождь и гроза. Вечером столбики термометров покажут +21...+28°C. Не обойдется без легкого ветра, дующего северо-запада со скоростью 1-3 м/сек.
В воскресенье, 14 июня, воздух прогреется до +19...+25°C, возможен туман. Также ожидаются осадки и гроза, рекомендуется захватить с собой зонтики
Начало новой недели пройдет без существенных осадков, ожидается переменная облачность, ветер слабый, умеренный. Днём воздух прогреется до +26...+28°C.
Праздники и приметы на 13 июня
В этот день православные верующие чтут память святого Ерма, апостола от семидесяти. Дату также называют днем Еремея-распрягальника. Католическая церковь отмечает день святого Антония.
Данный период считался началом лета и концом пролетья. Зацветали розы и липы. 13 июня было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Хозяйки на огороде высаживали бобовые культуры. Мужчины опрыскивали от вредителей плодовые деревья. Люди уделяли время дому, семье, устраивали посиделки в кругу друзей или родных. Девушки готовили приданое на свадьбу.
- Сильная роса – к солнечному дню.
- Вечером нет росы – завтра будет дождь.
- Роса быстро высыхает – к дождю.
- Чем больше вечером росы, тем жарче будет на следующий день.
- Непогода на Еремея предвещает суровую зиму.
- Если день погожий, то уборка хлеба будет пригожей.
- Кукушка кует на хорошую погоду.
- Сильный туман утром – к урожаю грибов.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>