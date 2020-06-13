Дожди и грозы: какая погода ждет Молдову в уикенд

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КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +31°C, а во второй половине дня возможны дождь и гроза. Вечером столбики термометров покажут +21...+28°C. Не обойдется без легкого ветра, дующего северо-запада со скоростью 1-3 м/сек.

В воскресенье, 14 июня, воздух прогреется до +19...+25°C, возможен туман. Также ожидаются осадки и гроза, рекомендуется захватить с собой зонтики

Начало новой недели пройдет без существенных осадков, ожидается переменная облачность, ветер слабый, умеренный. Днём воздух прогреется до +26...+28°C.

Праздники и приметы на 13 июня

В этот день православные верующие чтут память святого Ерма, апостола от семидесяти. Дату также называют днем Еремея-распрягальника. Католическая церковь отмечает день святого Антония.

Данный период считался началом лета и концом пролетья. Зацветали розы и липы. 13 июня было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Хозяйки на огороде высаживали бобовые культуры. Мужчины опрыскивали от вредителей плодовые деревья. Люди уделяли время дому, семье, устраивали посиделки в кругу друзей или родных. Девушки готовили приданое на свадьбу.

Сильная роса – к солнечному дню.

Вечером нет росы – завтра будет дождь.

Роса быстро высыхает – к дождю.

Чем больше вечером росы, тем жарче будет на следующий день.

Непогода на Еремея предвещает суровую зиму.

Если день погожий, то уборка хлеба будет пригожей.

Кукушка кует на хорошую погоду.

Сильный туман утром – к урожаю грибов.

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