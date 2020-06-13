Новый "желтый код": на страну надвигается буря

Погода испортится: метеорологи предупреждают о дождях с грозами, местами ожидаются сильные ливни с градом и усилением шквалистого ветра.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует с 16.00 субботы и до 03.00 воскресенья.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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