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Новый "желтый код": на страну надвигается буря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1174)
48210
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200613/30566552/novyy-zheltyy-kod-na-stranu-nadvigaetsya-burya.html

Погода испортится: метеорологи предупреждают о дождях с грозами, местами ожидаются сильные ливни с градом и усилением шквалистого ветра.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует с 16.00 субботы и до 03.00 воскресенья.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1174)

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