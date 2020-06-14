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Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать от июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1176)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200614/30562574/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakikh-syurprizov-zhdat.html

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КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. В воскресенье на большей части Молдовы ожидаются кратковременные дожди с грозами. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +16 до +20 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +24, +27 градусов.

Жара
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 14 июня

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В понедельник, 15 июня, ожидается в среднем +26,+28. Синоптики обещают дожди с грозами на большей части республики, за исключением юга. Во вторник. 16 июня, метеорологи прогнозируют +24,+27 и осадки по всей стране. Со среды, 17 июня, значения на термометрах снова поползут вверх - ожидается +26, +29 и дожди. С четверга средний дневной максимум установится на отметке в +29, +31. В некоторых регионах возможны грозы. 

Праздники и народные приметы

В воскресенье отмечается "Устинов день". В старину было поверье, что в этот день не работают в огороде из-за опасности возникновения пожара. Существует такая поговорка "На Устина не городи тына".

Для семейного счастья и скорейшего замужества, незамужним девушкам нужно было проводить этот день вместе со своими избранниками.

Считается, что если в этот день пойдет дождь, то он продлится до конца месяца, а когда солнечно - это к хорошему наливу колосьев. 

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Тема:
Погода в Молдове (1176)

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