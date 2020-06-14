Погодные рекорды Молдовы 14 июня

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Самым холодным 14 июня на территории Молдовы выдалось в конце XIX века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1891 году в этот день воздух прогрелся до отметки +6,5 градуса.
А температурный максимум 14 июня зафиксировали в 1939 году. Тогда термометры показали +35 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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