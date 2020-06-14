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Аллея в парке Ла Извор

Погодные рекорды Молдовы 14 июня

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1176)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200614/30569235/pogoda-rekord-moldova-14-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Самым холодным 14 июня на территории Молдовы выдалось в конце XIX века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

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По информации синоптиков, в 1891 году в этот день воздух прогрелся до отметки +6,5 градуса. 

А температурный максимум 14 июня зафиксировали в 1939 году. Тогда термометры показали +35 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1176)

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