Погодные рекорды Молдовы 14 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Самым холодным 14 июня на территории Молдовы выдалось в конце XIX века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1891 году в этот день воздух прогрелся до отметки +6,5 градуса.

А температурный максимум 14 июня зафиксировали в 1939 году. Тогда термометры показали +35 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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