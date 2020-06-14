Новый "желтый код": о чем предупреждают синоптики

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 23.00 воскресенья.
"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>