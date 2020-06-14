11:36 14 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Дождь

Новый "желтый код": о чем предупреждают синоптики

© Sputnik / Osmatesco
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1178)
238 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200614/30571874/novyy-zheltyy-kod-o-chem-preduprezhdayut-sinoptiki.html

Метеорологи предупреждают о дождях с грозами, местами ожидаются сильные ливни с градом и усилением шквалистого ветра.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 23.00 воскресенья.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1178)

По теме

Последствия прошедших дождей в Молдове: пострадавшие сады, поля и крыши домов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина в защитной маске и солнцезащитных очках на пляже в Кастильоне-делла-Пеская, Италия
Взяв на море плавки, не забудьте и про маски: новые реалии пляжного отдыха
В Италии под виноградниками обнаружили древнеримскую виллу, которую искали более века
Привет из Римской империи - в Италии обнаружили уникальную находку - видео
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться