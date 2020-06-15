Погодные рекорды Молдовы 15 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Самым холодным 15 июня на территории Молдовы выдалось в первом десятилетии XX века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся до отметки +7,2 градуса.

А температурный максимум 15 июня зафиксировали в 2019 году. Тогда термометры показали +32,4 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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