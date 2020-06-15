Самый точный прогноз погоды: мини-сезон дождей открылся

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КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник, 15 июня, будет облачным.

В утреннее и ночное время осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут +26...+28 градусов по Цельсию, Синоптики обещают дожди с грозами на большей части республики, за исключением юга.

Вечером температура будет колебаться в пределах +25...+27 градусов, ночью +18...+21 градус.

Во вторник. 16 июня, метеорологи прогнозируют +24...+27 и осадки по всей стране. Со среды, 17 июня, значения на термометрах снова поползут вверх - ожидается +26... +29 и дожди. С четверга средний дневной максимум установится на отметке в +29... +31. В некоторых регионах возможны грозы.

Праздники и народные приметы

В понедельник, 15 июня, отмечается день святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Погоду в этот день нашим предкам предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный.

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