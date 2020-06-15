09:32 15 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.23
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Nori

Самый точный прогноз погоды: мини-сезон дождей открылся

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
271 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200615/30576166/pogoda-sezon-dojdi.html

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник, 15 июня, будет облачным.

Пионы
© Sputnik / Osmatesco
Погодные рекорды Молдовы 15 июня

В утреннее и ночное время осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут +26...+28 градусов по Цельсию, Синоптики обещают дожди с грозами на большей части республики, за исключением юга. 

Вечером температура будет колебаться в пределах +25...+27 градусов, ночью  +18...+21 градус. 

Во вторник. 16 июня, метеорологи прогнозируют +24...+27 и осадки по всей стране. Со среды, 17 июня, значения на термометрах снова поползут вверх - ожидается +26... +29 и дожди. С четверга средний дневной максимум установится на отметке в +29... +31. В некоторых регионах возможны грозы. 

Праздники и народные приметы

В понедельник, 15 июня, отмечается день святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Погоду в этот день нашим предкам предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина в защитной маске и солнцезащитных очках на пляже в Кастильоне-делла-Пеская, Италия
Взяв на море плавки, не забудьте и про маски: новые реалии пляжного отдыха
Крутятся-вертятся: чемпионат воздушных шаров в Литве
Крутятся-вертятся: чемпионат воздушных шаров в Литве
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться