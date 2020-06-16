Погодные рекорды Молдовы 16 июня

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Самым холодным 16 июня на территории Молдовы выдалось в первом десятилетии XX века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся до отметки +6,6 градуса.
А максимум 16 июня зафиксировали дважды - в 2007 и 2019 годах. Тогда термометры показали +32,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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