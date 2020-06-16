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Погодные рекорды Молдовы 16 июня

© Sputnik / Виталий Тимкив
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1181)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200616/30589245/pogoda-rekord-moldovy-16-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Самым холодным 16 июня на территории Молдовы выдалось в первом десятилетии XX века.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся до отметки +6,6 градуса. 

А максимум 16 июня зафиксировали дважды - в 2007 и 2019 годах. Тогда термометры показали +32,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1181)

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