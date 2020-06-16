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Самый точный прогноз погоды: днем ожидаются гром и молния

© CC0 / Pixabay / WikimediaImages
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200616/30590847/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dnem-ozhidaetsya-grom-i-molniya.html

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КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, во вторник. 16 июня, метеорологи прогнозируют +24...+27°C, вечером и ночью температура воздуха опустится до +18...+20°C, ветeр умеренный, дующий с северо-запада со скоростью 1-2 м/сек.

Сбор урожая черешни и вишни
© Sputnik / Виталий Тимкив
Погодные рекорды Молдовы 16 июня
 Также синоптики прогнозируют днем и вечером дождь и грозы. 

Со среды, 17 июня, значения на термометрах снова поползут вверх - ожидается +26... +29 и дожди. С четверга средний дневной максимум установится на отметке в +29... +31. В некоторых регионах возможны грозы. 

Праздники и народные приметы

Память мученика Лукиана почитается 16 июня православными верующими. В народе этот день называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем. На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи. Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны - будет день ясный; холодноватый ветер - может быть градовый дождь; с юга или запада - к ненастью; с юго-запада - ненастье надолго.

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