"Желтый код" пересмотрен: о чем предупреждают специалисты

Согласно прогнозам, ожидается паводок местами с выходом воды на пойму и подтоплением земельных угодий в случае прорыва государственных защитных валов.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба пересмотрела "желтый код" гидрологической опасности в связи выходом воды на пойму. Предупреждение действует до 3 июля.

"В связи с продолжающимися сильными дождями, в верховьях реки Прут (Украина) формируется дождевой паводок. На участке село Крива – город Костешты продолжится подъем уровня воды над предпаводочным (13 июня) и составит 2-3 метра. Местами с выходом воды на пойму в Бричанском и Единецком районах", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

С 17 июня по 3 июля, как пояснили в структуре, в связи с увеличением сбросного расхода воды из водохранилища Костешты-Стынка до 510 кубометров в секунду ожидаются подъемы уровня воды над уровнем 16 июня на участке городов Костешты – Кантемир на 2,5-3,5 метров, а на участке город Кантемир – село Брынза на 1-2 метра.

"Ожидается паводок местами с выходом воды на пойму и подтоплением земельных угодий в случае прорыва государственных защитных валов", - отметили в метеослужбе.

В администрации села Ширеуцы, Бричанского района Sputnik заявили, если уровень воды поднимется, то под угрозой будут огороды, которые находятся ближе к реке.

"Раньше ближе к реке жили и люди, но в 2008 году, когда было сильно наводнение, они переместились повыше от реки. Сейчас в той зоне находятся огороды и поля с участками людей. Если вода дойдет дотуда и из-за этого пострадают огороды и посевы, то это будет проблемой для людей. Что они будут есть в течение года?", - сказала представительница местной администрации.

В примэрии села Корпач, Единецкого района отметили, что пока ситуация не критическая. В отсутствии осадков практически с осени прошлого года Прут значительно обмелел, однако сейчас, по словам представительницы администрации села, воды в реке достаточно много. В примэрии города Липканы, Бричанского района Sputnik заявили, что все находится под контролем.

К слову, во вторник, 16 июня, по всей стране действует "желтый код" в связи с неустойчивым характером погоды.

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