Самый точный прогноз погоды: и снова дождь

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 17 июня, метеорологи прогнозируют +29...+31°C.
Праздники и народные приметы
Сегодня почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.
- Если душно на восходе – будет плохая погода.
- Если идет дождь – погода не изменится еще несколько дней.
- Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.
- Если ярко пахнет цветами – будет дождь.
- Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>