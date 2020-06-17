Самый точный прогноз погоды: и снова дождь

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КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 17 июня, метеорологи прогнозируют +29...+31°C.

Праздники и народные приметы

На протяжении всего дня небо будет затянуто облаками. Днем ожидается небольшой дождь. Вероятность осадков составляет 80%. Вечером и ночью температура воздуха опустится до +20...+26°C, малооблачно.

Сегодня почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

Если душно на восходе – будет плохая погода.

Если идет дождь – погода не изменится еще несколько дней.

Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.

Если ярко пахнет цветами – будет дождь.

Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.

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