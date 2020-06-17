08:32 17 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.25
  • RUB0.25
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Дождь

Самый точный прогноз погоды: и снова дождь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
157 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200617/30602936.html

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 17 июня, метеорологи прогнозируют +29...+31°C. 

Клубника.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 17 июня
На протяжении всего дня небо будет затянуто облаками. Днем ожидается небольшой дождь. Вероятность осадков составляет 80%. Вечером и ночью температура воздуха опустится до +20...+26°C, малооблачно.

Праздники и народные приметы

Сегодня почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

  • Если душно на восходе – будет плохая погода.
  • Если идет дождь – погода не изменится еще несколько дней.
  • Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.
  • Если ярко пахнет цветами – будет дождь.
  • Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля.
Москва 2259: футуристический взгляд из 1914 года
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой.
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться