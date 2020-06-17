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В Молдове новый "желтый код": о чем предупреждают синоптики

© Sputnik / Cezar Salagor
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200617/30604228/ekspert-o-roste-zarazheniy-covid-19-nekotorye-ogranicheniya-snyali-rano.html

Теперь в Молдове активны два "желтых кода" метеорологической и гидрологической опасности. Второй будет действовать в стране до 3 июля.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила второй желтый уровень метеоопасности в связи с дождями и грозами. Предупреждение действует в среду до 22.00. 

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-25 л/м2) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", - пояснили в гидрометеослужбе.

Также в стране продолжает действие другой "желтый код" (гидрологической опасности) в связи с выходом воды на пойму.

Заброшенная баржа.
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Желтый код" пересмотрен: о чем предупреждают специалисты

"В связи с продолжающимися сильными дождями, в верховьях реки Прут (Украина) формируется дождевой паводок. На участке село Крива – город Костешты продолжится подъем уровня воды над предпаводочным (13 июня) и составит 2-3 метра. Местами с выходом воды на пойму в Бричанском и Единецком районах", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

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С 17 июня по 3 июля, как пояснили в структуре, в связи с увеличением сбросного расхода воды из водохранилища Костешты-Стынка до 510 кубометров в секунду ожидаются подъемы уровня воды над уровнем 16 июня на участке городов Костешты – Кантемир на 2,5-3,5 метров, а на участке город Кантемир – село Брынза на 1-2 метра.

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