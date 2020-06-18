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Дождь

Самый точный прогноз погоды: не забудьте взять зонтики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200618/30602936/pogda-prognoz.html

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в четверг, 18 июня, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Днем ожидаются дождь и гроза. 

Природа.
© CC0 / Pixabay / O12
Погодные рекорды Молдовы 18 июня
Вероятность осадков составляет 80%. Днём воздух прогреется до +28...+33 °C. Вечером столбики термометров покажут  +20...+25°C. Атмосферное давление - в норме. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с.

Праздники и народные приметы

Сегодня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: "День Дорофея - утро вечера мудренее". Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные".

  • Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
  • Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
  • Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд.
  • Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся. 

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