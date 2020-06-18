Самый точный прогноз погоды: не забудьте взять зонтики

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КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в четверг, 18 июня, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Днем ожидаются дождь и гроза.

Праздники и народные приметы

Вероятность осадков составляет 80%. Днём воздух прогреется до +28...+33 °C. Вечером столбики термометров покажут +20...+25°C. Атмосферное давление - в норме. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с.

Сегодня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: "День Дорофея - утро вечера мудренее". Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные".

Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.

Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.

Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд.

Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся.

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