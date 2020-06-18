Самый точный прогноз погоды: не забудьте взять зонтики

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в четверг, 18 июня, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Днем ожидаются дождь и гроза.
Праздники и народные приметы
Сегодня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: "День Дорофея - утро вечера мудренее". Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные".
- Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
- Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
- Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд.
- Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся.
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