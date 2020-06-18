Погодные рекорды Молдовы 18 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Самым холодным 18 июня на территории Молдовы выдалось в 30-е годы XX века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1934 году в этот день воздух прогрелся до отметки всего в +5,8 градуса.

А температурный максимум 18 июня зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +33,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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