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Погодные рекорды Молдовы 18 июня

© CC0 / Pixabay / O12
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1186)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200618/30609692/pogoda-rekordy-moldova-18-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Самым холодным 18 июня на территории Молдовы выдалось в 30-е годы XX века.

Лес
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1934 году в этот день воздух прогрелся до отметки всего в +5,8 градуса.

А температурный максимум 18 июня зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +33,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1186)

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