Погодные рекорды Молдовы 18 июня

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Самым холодным 18 июня на территории Молдовы выдалось в 30-е годы XX века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1934 году в этот день воздух прогрелся до отметки всего в +5,8 градуса.
А температурный максимум 18 июня зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +33,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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