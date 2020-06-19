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Кишинев, лето.

Погодные рекорды Молдовы 19 июня

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1188)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200619/30624528/pogodnye-rekordy-moldovy-19-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Самым холодным 19 июня на территории Молдовы выдалось во второй половине XX века.

Ледник.
© REUTERS / Yara Nardi
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до отметки всего в +7,4 градуса.

А температурный максимум 19 июня зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +35,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1188)

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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