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Девушка с зонтом

Самый точный прогноз погоды: мини-сезон дождей продолжается

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1190)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200619/30627908/pogoda-prognoz-19-iun-2020.html

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КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу 19 июня, будет облачным, местами с прояснениями. Ожидается гроза и небольшой дождь.

Кишинев, лето.
© Sputnik / Osmatesco
Погодные рекорды Молдовы 19 июня

В утреннее и ночное время осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут +26...+28°С.

Вечером температура будет колебаться в пределах +25...+27°С, ночью  +18...+21 градус. 

В субботу, 20 июня, также пройдут кратковременные грозовые дожди, днем столбики термометров покажут от +25°С до +29 °С.

Праздники и народные приметы

В пятницу, 19 июня, почитается память преподобного Илариона Нового. В сельских жителей начинается разгар прополки. По этому поводу есть пословица: "Пришел Илларион - дурную траву из поля вон". Наши предки в этот день понаблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно расчитывать на хорошую погоду.

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Тема:
Погода в Молдове (1190)


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