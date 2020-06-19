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Гроза

Предупреждение синоптиков: в Молдове ожидаются дожди с градом и сильный ветер

© CC0 / Pixabay / ronomore
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200619/30632007/v-moldove-obyavlen-zheltyy-kod-v-kakoy-period-deystvuet-preduprezhdenie.html

В Молдове активны два "желтых кода" метеорологической и гидрологической опасности. Первый действует по всей стране до конца пятницы, а второй - лишь в некоторых регионах республики до 3 июля.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила второй желтый уровень метеоопасности в связи с дождями и грозами. Предупреждение действует в пятницу до 22.00.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков. 

Также в стране продолжает действовать другой "желтый код" (гидрологической опасности) в связи с выходом воды на пойму.

Девушка с зонтом
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

По прогнозам молдавских синоптиков, грозовые дожди могут продолжиться вплоть до конца следующей недели. 

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