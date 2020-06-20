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Трясогузка.

Погодные рекорды Молдовы 20 июня

© Sputnik / Антон Денисов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1190)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200620/30638953/pogodnye-rekordy-moldovy-20-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Самым холодным 20 июня на территории Молдовы выдалось более 20 лет назад.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1998 году в этот день воздух прогрелся до отметки всего в +8,5 градуса.

А температурный максимум 20 июня был зафиксирован в 2012 году. Тогда термометры показали +36,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1190)

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