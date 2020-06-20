Погодные рекорды Молдовы 20 июня

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Самым холодным 20 июня на территории Молдовы выдалось более 20 лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1998 году в этот день воздух прогрелся до отметки всего в +8,5 градуса.
А температурный максимум 20 июня был зафиксирован в 2012 году. Тогда термометры показали +36,2 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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