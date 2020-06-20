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Гроза надвигается.

Небо разверзнется над Молдовой - точный прогноз погоды на выходные

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1192)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200620/30641074/nebo-razverznetsya-nad-moldovoy-tochnyy-prognoz-pogody-na-vykhodnye.html

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КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу, 20 июня, на протяжении всего дня будет главенствовать переменная облачность. В вечерние часы ожидаются дождь и гроза.

Вероятность осадков составляет 65-70%. 

Днем воздух прогреется до +26, +27 градусов по Цельсию. Вечером столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. 

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Атмосферное давление - пониженной. Ветер северо-восточный, его скорость составит 1-6 метров в секунду.

В воскресенье, 21 июня, сохранится похожий характер погоды. Днем будет тепло, в среднем, - до +28 градусов. В вечерние часы последнего дня недели небо закроют грозовые облака. Ожидаются проливные дожди с грозами.

Такой же прогноз и на понедельник, 22 июня. 

Праздники и народные приметы

Православная церковь в этот день отмечает память мученика Феодота Анкирского. Он жил в III веке и содержал гостиницу.

Феодот часто беседовал с постояльцами о жизни и вере, своими речами обратил к христианству многих язычников, а многих грешников побудил раскаяться.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

Во время гонений на христиан гостиница праведника стала убежищем для многих из них. Он также посещал мучеников в темницах, утешая, и тайно погребал их тела после кончины. За свою деятельностью Феодот получил дар исцеления недугов.

В то время мученическую смерть от рук гонителей приняли семь святых дев. Одна из них, Текуса, явилась во сне Феодоту и велела ему поднять тела дев со дна озера и похоронить. Он выполнил просьбу мученицы с Божьей помощью.

Когда мужчина подошел к озеру, поднялся такой ветер, что вода отошла и дно обнажилось. Узнав об этом, нечестивый правитель подверг Феодота истязаниям, а затем и казнил. Однако, до последних своих минут святой не отрекался от веры, а, напротив, продолжал славить Христа.

В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок.

 Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись.

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Тема:
Погода в Молдове (1192)

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Теги:
ливни, гроза, Молдова, погода


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