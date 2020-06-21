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Одуванчик в ожидании грозы.

Опять ливни с грозами: прогноз погоды в Молдове на воскресенье

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1192)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200621/30645658/opyat-livni-s-grozami-prognoz-pogody-v-moldovy-na-voskresene.html

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КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 21 июня, на протяжении всего дня будет главенствовать переменная облачность. В вечерние часы ожидаются дождь и гроза. Вероятность осадков составляет до 70 процентов. 

Днем воздух прогреется до +27, +29 градусов по Цельсию. Вечером столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса.

Остров в океане
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Атмосферное давление - пониженное.

Ветер северо-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

В понедельник, 22 июня, сохранится похожий характер погоды. Днем будет тепло, в среднем, - до +29 градусов. В вечерние часы первого дня новой недели небо закроют грозовые облака. Ожидаются проливные дожди с грозами. Такой же прогноз и на вторник, 23 июня.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает в этот день память великомученика Феодора Стратилата, жившего в III-IV веках. Житие святого рассказывает о пытках, которые он претерпел по приказу царя Ликиния — гонителя христиан.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

По преданию, святой умер на кресте, а его душу забрали и вознесли на небеса ангелы.

Еще одна версия жития повествует о том, что Феодор вступил в борьбу с чудовищным змием и победил его.

На Руси великомученик Феодор Стратилат почитается как покровитель православного воинства.

Этот день считали своим праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев.

С вечера на Федора (Феодора) они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы: есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте. Часто место для колодца определяли по утреннему туману: где он на заре ложится, там и нужно рыть.

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Тема:
Погода в Молдове (1192)

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Теги:
погода, Молдова, ливень, гроза


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