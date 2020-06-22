Какая будет погода в самый длинный день в году

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КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник, 22 июня, на протяжении всего дня будет переменная облачность.

Вероятность осадков высокая, до 80 процентов. Столбики термометров днем покажут +29 градусов по Цельсию.Температура воздуха ночью в северных и в центральных районах составит +15...+17 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память святителя Кирилла Александрийского. В прежние времена день 22 июня имел еще и такое название - Кирилл Конец Весны Начало Лету. Это второй день летнего солнцестояния, и это самый длинный день в году. По этому поводу наши предки говорили, что "На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу". По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку - надо вскоре ожидать дождя.

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