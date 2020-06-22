Новое предупреждение синоптиков: погода испортится

В Молдове активны два "желтых кода" метеорологической и гидрологической опасности. Первый действует по всей стране до конца понедельника, а второй - лишь в некоторых регионах республики до 3 июля.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила второй желтый уровень метеоопасности в связи с дождями и грозами. Предупреждение действует с 12.00 до 22.00 понедельника.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, временами сильные ливни (15-45 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Также в стране до 3 июля продолжает действовать другой "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova