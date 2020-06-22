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Новое предупреждение синоптиков: погода испортится

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1196)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200622/30656620/novoe-preduprezhdenie-sinoptikov-pogoda-isportitsya.html

В Молдове активны два "желтых кода" метеорологической и гидрологической опасности. Первый действует по всей стране до конца понедельника, а второй - лишь в некоторых регионах республики до 3 июля.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила второй желтый уровень метеоопасности в связи с дождями и грозами. Предупреждение действует с 12.00 до 22.00 понедельника.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, временами сильные ливни (15-45 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Также в стране до 3 июля продолжает действовать другой "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1196)

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